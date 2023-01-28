По меньшей мере три человека погибли из-за проливных дождей и наводнения в новозеландском Окленде. Об этом в субботу сообщила радиостанция Radio New Zealand.

По ее данным, тела трех погибших в результате наводнения в Окленде были обнаружены полицией к полудню субботы, еще один человек числится пропавшим без вести.

Из-за наводнений, начавшихся в крупнейшем городе страны в пятницу, власти объявили чрезвычайное положение в мегаполисе и окрестных районах. «Это отражает масштабы ущерба и разрушений, вызванных сложными погодными условиями», — указал мэр Окленда Уэйн Браун, отметив, что данный режим введен по меньшей мере на семь дней.

По данным государственной метеослужбы, за минувшие сутки в регионе выпало не менее 380 мм осадков. Из-за наводнений и оползней нарушено движение общественного транспорта, а часть магистралей заблокирована. Несколько западных районов города из-за обрыва линий электропередачи остается без связи и электроэнергии. Аварийные службы и спасатели сообщают о более чем 2 тыс. звонков с просьбами о помощи, поступивших в ночь с пятницы на субботу.