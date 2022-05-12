Соглашение об упрощении визового режима между Арменией и ЕС должно быть одобрено странами ЕС. Об этом на встрече с журналистами 10 мая заявила руководитель делегации Европейского союза в Армении, посол Андреа Викторин. «Наша позиция положительная, но в этом должны принять участие все страны ЕС. Мы надеемся, что мы начнем этот процесс. Министерство иностранных дел очень активно (в этом вопросе – ред.). Страны ЕС имеют некоторую обеспокоенность, но все идет в правильном направлении», – подчеркнула посол.

Тут имеет смысл напомнить, что в 2017 году Ереван подписал соглашение о всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве между Арменией и Евросоюзом. Но это не способствовало открытию безвизового режима для граждан Армении во многие страны Евросоюза. В целом же, в 2022 году страна поднялась на две строчки в списке безвизового посещения, заняв 76-е место с возможностью посещать без визы 59 стран мира.

Теперь обратимся к нашей стране. В этом году были опубликованы новые данные «Индекса визовых ограничений», в котором Азербайджан находится на 74-ом месте. Но тут нужно уточнить, что граждане нашего государства имеют возможность ездить без виз только в 12 стран мира. При этом, в 2022 году список стран, с которыми правительство Азербайджана подписало соглашение об упрощенном безвизовом режиме, остается таким же, как и раньше. В перечень входят 34 государства, правительства некоторых из них отменяют визы на туристический сезон. Это делается для того, чтобы привлекать туристов.

При этом, еще в ноябре 2013 года в Вильнюсе состоялось подписание соглашения о либерализации визового режима Азербайджана с Европейским союзом. После чего в упрощенном порядке получать визы для посещения стран Евросоюза стали получать отдельные категории граждан, среди которых студенты, деятели науки и культуры. То соглашение об упрощении выдачи виз подразумевало снижение стоимости виз, смягчение требований к документам, необходимым для получения визы, упрощение содержания визовых анкет, сокращение сроков рассмотрения обращений о выдаче визы, широкую практику выдачи многократных виз для определенных категорий и так далее.

В общем, процесс был запущен, но так и не доведен до своего логического итога. Коим логично было бы считать обретение Азербайджаном соглашения о безвизовом режиме с Евросоюзом. Таким, как имеющийся у Грузии и Украины. Его наличие было бы хорошим подспорьем для наших сограждан, желающим больше путешествовать по Европе. Сейчас же процесс получения шенгенской визы или рабочей визы в какую-либо из стран ЕС сопровождается большой волокитой, без гарантии получения положительного ответа.

В итоге может так получиться, что Армения окажется ближе к получению безвиза, а может и вовсе его обретет, тогда как наша страна так и останется без него. И это при том, что вне всякого сомнения, Азербайджан с геополитической и геоэкономической точек зрения является куда более важным государством для ЕС. Да, в какой-то мере это связано с попытками ЕС вывести РА из-под российского влияния, но данный процесс априори невыполним в полной мере. Ведь РФ давно уже взяла под свой полный контроль все стратегически важные сектора армянской экономики. Плюс в Гюмри находится российская военная база, а российские пограничники контролируют армяно-турецкую и армяно-иранскую границы.

Так что, у ЕС могут быть самые разные планы, но реальность такова, что никогда Армению не получится полностью вывести из-под российского влияния и контроля. При этом вполне возможен вариант, при котором оставаясь крайне зависимой от РФ страной, Армения получит максимально возможные преференции и от ЕС. И это будет не только демонстрацией «двойных стандартов» со стороны ЕС.

Будем откровенны, такой расклад событий, при котором граждане РА получат больше преференций от сотрудничества этой страны с ЕС, чем азербайджанцы, связан и с политикой официального Баку. Тут считают приоритетной именно энергетическое сотрудничество с ЕС. Грубо говоря, мы торгуем с Евросоюзом нефтью и газом, а все остальное — вторично.

Да, много разговоров идет о том, что новое всеобъемлющее соглашение между Европейским союзом и Азербайджаном может быть подписано в этом году. Но уже известно, что оно не подразумевает получение нашей страной безвизового режима с ЕС. В итоге сложилась ситуация, при которой после выхода Беларуси из программы «Восточное партнерство» Азербайджан – это единственная страна, которая не подняла начавшиеся в 1999 году официальные отношения с ЕС на новый уровень.

Украина, Молдова и Грузия уже подписали Соглашение об ассоциации с ЕС, Армения подписала Соглашение о всеобъемлющем и усиленном партнерстве в 2017 году. А ведь подписание этого соглашения между Азербайджаном и ЕС предоставит Азербайджану миллиарды евро для осуществления кардинальных реформ, идущих на благо нашей экономике. Там все взаимосвязано. Подписываем всеобъемлющее соглашение между Европейским союзом и Азербайджаном, получаем огромные средства на осуществление конкретных реформ, устраняем существующие проблемы, в том числе и монополизацию многих сегментов рынка, от чего выигрывают граждане страны, после чего получаем шанс на обретение безвизового режима с ЕС. Это все — набор действий, которые повысят значимость нашей страны в мире и в ЕС, докажут ее готовность и способность к осуществлению реальных и качественных реформ, повысят позиции Азербайджана во всевозможных рейтингах, привлекут больше инвестиций и помогут получить тот самый безвизовый режим, плодами которого уже пользуются Грузия и Украина и вполне может начать пользоваться раньше нас даже Армения.