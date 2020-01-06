Третья мировая отменяется: войны не будет

Ближний Восток в последнее десятилетие стал самым опасным регионом мира. Силами здесь меряются не только региональные страны, но и мировые державы. США считают регион зоной своих интересов, продолжая под предлогом борьбы с терроризмом развязывать новые конфликты. И главной своей целью они определили Иран, который президент США Дональд Трамп еще в ходе предвыборной кампании приравнял к «Исламскому государству» и «Аль-Каиде.

И вот сразу же после празднования Нового года, в ночь на 3 января мир содрогнулся сообщением о ликвидации на территории третьего государства – в аэропорту столицы Ирака Багдаде — по прямому приказу американского президента высокопоставленного иранского генерала, командующего силами специального назначения «Кудс» (Sepāh-e Qods) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и встречавшего его кортежа, в том числе Абу Махди аль-Мухандиса, заместителя командующего иракскими Народными мобилизационными силами, проиранского шиитского ополчения.

Вот уже третий день как эта новость остается в центре внимания всех мировых СМИ и политиков мирового масштаба. Американскую операцию по уничтожению главы иранского генерала Сулеймани, второго по влиянию после Верховного лидера страны аятоллы Хаменеи человека в стране, осудили все мировые лидеры, и даже Генеральный секретарь ООН, который обычно осторожен в оценке действий США, а в самом Тегеране сочли это громкое убийство террористическим актом, страну охватили масштабные акции протеста, руководство Ирана же заявило, что месть не заставит себя долго ждать.

Неоднократно утверждавший, что не станет ввязываться в заморские военные авантюры Трамп, летом прошлого года даже отказавшийся нанести подготовленный Пентагоном ответный бомбово-ракетный удар по Ирану, когда ПВО КСИР зенитной ракетой сбили 20 июня баснословно дорогой ($131 млн.) американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk, и предпочитавший до сих пор влиять на Иран введением жестких санкций в надежде принудить Тегеран к переговорам и уступкам, своим приказом ошарашил весь мир. Что же произошло? Почему Дональд Трамп прибег к подобной кардинальной мере, заведомо зная реакцию иранских властей и народа на уничтожение столь влиятельного и всеми почитаемого боевого генерала? Причем втайне от Пентагона и Конгресса, в обстановке строгой секретности с участием только консультанта по национальной безопасности Роберта О’Брайена, госсекретаря Майка Помпео и вице-президента Майка Пенса. Почему он дал такой несоразмерный ответ на смерть американского контрактника, погибшего в результате ракетного удара по иракской военной базе К1 в районе города Киркук, в котором США обвинили проиранское шиитское ополчение «Катаиб Хезболла»?

Ответ напрашивается самый простой: Трампу надо избежать грозящего ему импичмента, подправить свой рейтинг и заложить основы для своего переизбрания. На кону его личное будущее и даже свобода. Но неужели американскому президенту невдомек, чем обернется его авантюра? Ведь теперь на кону, можно сказать, его собственная жизнь, жизни близких ему людей и многих американцев во всех частях планеты. Такой ход событий предположил Майкл Морелл, экс-глава ЦРУ, в эфире телекомпании CBS. «Во-первых, вследствие произошедшего будут мертвые американцы, мертвые мирные американцы. Возможно, в следующие несколько дней в любом месте, где у Ирана имеются ставленники», — заявил он, не исключив теракт, вследствие которого будет убит кто-то из руководителей высокого ранга, а сенатор-демократ Крис Мерфи заявил, что «убив второго по влиятельности человека в Иране без разрешения Конгресса Америка сознательно развязала потенциальную массовую региональную войну».

Теперь целью иранского возмездия могут оказаться объекты США на Ближнем Востоке, энергетическая инфраструктура региона и даже ближайший союзник США в регионе – Израиль, и тогда ответ будет более чем несоразмерным, а в итоге, действительно, большая война!

Когда-то, немногим более века назад, всего один выстрел предопределил на многие годы вперед судьбу всего европейского континента. Убийство эрцгерцога Австро-Венгрии Фердинанда в Сараево стало поводом к началу Первой мировой войны. Погибли миллионы людей – 10 миллионов солдат и офицеров и около 12 миллионов мирных жителей, распались империи – Российская и Османская, изменился весь политический ландшафт. Сегодня техника ведения войны иная – применяются другие военные технологии, высокоточное оружие, но это отнюдь не гарантирует меньшее число жертв в случае развязывания войны. Подтверждает это количество погибших в Сирии – более 380 тысяч 636 человек.

Так какова все же вероятность новой войны на Ближнем Востоке и вовлечения в нее других стран? Могут ли региональные державы — Иран, Турция и Россия сплотиться против США? Тем более, что все они имеют большие проблемы с Вашингтоном. Президент Ирана Хасан Рухани уже призвал своего турецкого коллегу Тайипа Эрдогана сплотиться против США. Иран в последние годы демонстрирует желание улучшения взаимоотношений с Турцией, они совместно с Россией активно работают Астанинском формате по Сирии. Россия вообще давний стабильно хороший во многих совместных проектах. Да еще все три страны стали объектом американского давления и жестких санкций. Правда, в этом треугольнике Турция пока находится в лучшей ситуации, тем более, что все еще является членом НАТО. Но события в регионе развиваются так стремительно и планы США в отношении Турции настолько очевидны, что нужно быть готовыми к любому развитию событий и к любым союзам. Что касается Москвы, она, как считает российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр, будет стараться держаться подальше от этого кризиса, хотя МИД РФ и осудил ликвидацию Сулеймани как незаконную и провокационную авантюру.

Нельзя сбрасывать со счетов и другую крупную мировую державу, все более набирающую авторитет в мировой политике – Китай. Тем более, что эта страна в числе пяти постоянных членов Совета безопасности ООН. А свое веское слово Пекин по этому поводу уже сказал, тоже назвав ход процессов «авантюрным». Глава МИД Ван И в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что Пекин внимательно следит за обострением отношений между США и Ираном, считает военные авантюры неприемлемыми, выступает против злоупотребления военной силой в международных отношениях и напомнил о необходимости уважать положения Устава ООН, суверенитет, независимость и территориальную целостность Ирака, защищать мир и стабильность на Ближнем Востоке. Привлекает внимание, что Ван И напомнил Лаврову, что Китай и Россия, являясь постоянными членами Совета Безопасности ООН, несут особую ответственность за международный мир и безопасность и призвал Россию к совместным действиям для урегулирования нынешней обстановки на Ближнем Востоке. Тем более, что на сей раз и Генеральный секретарь ООН придерживается подобной позиции. Не исключено, что в ближайшее время по инициативе какой-либо страны будет созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН по этому вопросу и вряд ли какая-то страна оправдает действия США. Другой вопрос, что США не станут прислушиваться к ООН, но тут важен сам факт осуждения США и солидарности с Ираном.

Сейчас мир в замирании следит за тем, чем же Тегеран ответит США. Но пока в стране трехдневный траур, иранцы хоронят своего полководца. Что будет после? Приступит ли иранская власть к немедленному возмездию или изберет тактику выжидания и станет наносить удары, которые нельзя будет напрямую связать со смертью Сулеймани? И вот сегодня в эфире телекомпании CNN военный советник руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи Хосейн Деган выступил с заявлением: Иран готовит удар по американским военным объектам. «Войну начала Америка. Поэтому они должны быть готовы к целесообразной реакции на их действия. Единственное, что может положить конец этому периоду войны, это чтобы американцы получили удар, равноценный тому, который они нанесли»,- сказал он. «Ответ, несомненно, будет военным, и он будет направлен против военных объектов», — подчеркнул советник руководителя Ирана. При этом он указал, что руководство Ирана «никогда не стремилось и не будет стремиться к войне». Представитель МИД Ирана Аббас Мусави подтвердил: Иран не стремится к войне с США, но готов к любым обстоятельствам. По его словам, Иран ответит за гибель Сулеймани, однако власти примут такое решение, которое заставит «врага» пожалеть и при этом не приведет к войне.

Между тем, США уже стали готовиться к акту возмездия со стороны Ирана, заявив о направлении 3500 военных в регион и готовности «очень быстро и очень сильно» нанести удар по 52 целям в Иране. Число целей, по словам Трампа, соответствует числу американских заложников, «захваченных Ираном много лет назад». Более того, он пригрозил «без колебаний» применить новейшее оружие, на которое выделили уже 2 триллиона долларов.

Но есть и хорошая новость. Как считает директор вашингтонского Института Ближнего Востока Чарльз Листер, хотя «последствия убийства Сулеймани предсказать трудно», но в итоге США могут скоро полностью покинуть Сирию и Ирак. С ним согласен журналист и исследователь, работающий в Ираке, Патрик Осгуд: «Либо США готовы к войне с Ираном — что я считаю очень маловероятным, либо они, бросив сигарету в огромный бензовоз, уйдут и оставят иракцев жить с последствиями этого». И тут к месту упомянуть о том, что существует версия, что кто-то в иракском руководстве мог сообщить американцам о времени прибытия Сулеймани в Багдад, что, в случае подтверждения, действительно может оказаться большой проблемой для иракского государства. Но Ирак, похоже, стал предпринимать упреждающие меры, подтверждением чего стало сегодняшнее решение парламента о прекращении соглашения с коалицией по борьбе с «Исламским государством» и выводе иностранных войск из страны, то есть американских.

На самом деле Дональду Трампу вряд ли нужна война с Ираном, да и для Тегерана, оказавшегося под серьезнейшими санкциями, ведение крупномасштабной войны не по силам. Но Иран, в отличие от многих других ближневосточных стран, в которых были реализованы планы по смене режимов и развязана гражданская война, является страной с тысячелетними государственными устоями, никогда не был колонией, это одна из бывших великих империй с глубоко укоренившимся национализмом. Эту страну и ее народ не так легко сломить.