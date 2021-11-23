Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино может покинуть свой пост ради того, чтобы возглавить «Манчестер Юнайтед», который ранее отправил в отставку Уле Гуннара Сульшера. Об этом сообщат ESPN.

Сообщается, что Почеттино примет окончательное решение после того, как манкунианский клуб направит ему официальное предложение.

Напомним, сегодня, 21 ноября, английский клуб объявил об уходе Уле Гуннара Сульшера с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности тренера назначен его ассистент Майкл Кэррик.

Норвежский специалист возглавил «Манчестер Юнайтед» в 2018 году. Лучший результат «МЮ» в Английской премьер-лиге (АПЛ) при 49-летнем наставнике – второе место в сезоне-2020/21. В том же сезоне клуб вышел в финал Лиги Европы, где уступил «Вильярреалу».