Великобритания будет взаимодействовать с со странами-союзниками, чтобы обеспечить Тайваню возможность при необходимости защитить себя. Об этом заявила ее премьер-министр Лиз Трасс в интервью CNN, вышедшем в эфир в воскресенье.

«Все страны-союзники должны сделать так, чтобы Тайвань имел возможность защитить себя», — сказала она.

Трасс при этом ушла от прямого ответа на вопрос, вступит ли Великобритания в боевые действия в случае военного конфликта между Китаем и Тайванем. «Мы работаем с союзниками, Японией, США, Канадой. Я обсуждала это с президентом США [Джо] Байденом, и мы продолжим работать вместе», — добавила премьер.