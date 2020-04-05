Транспортные средства в Газахе обстреляли с территории Армении

Продолжаются вражеские провокации на государственной границе Азербайджанской Республики и Армении.

Как сообщили Report в пресс-службе Госпогранслужбы, вчера до 23:05 военные и гражданские транспортные средства, двигавшиеся по магистральной дороге, ведущей в села Аббасбейли, Фарахли и Мазам Газахского района, подверглись интенсивному обстрелу из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок со стороны подразделений ВС Армении вблизи села Беркабер Иджеванского района Армении. В связи с этим движение на данной магистрали было ограничено.

Вражеская провокация предотвращена, боевые позиции ВС Армении подавлены ответным огнем. Движение транспортных средств было восстановлено.