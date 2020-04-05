Транспортные средства в Газахе обстреляли с территории Армении

Продолжаются вражеские провокации на государственной границе Азербайджанской Республики и Армении.

Как сообщили Report в пресс-службе Госпогранслужбы, вчера до 23:05 военные и гражданские транспортные средства, двигавшиеся по магистральной дороге, ведущей в села Аббасбейли, Фарахли и Мазам Газахского района, подверглись интенсивному обстрелу из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок со стороны подразделений ВС Армении вблизи села Беркабер Иджеванского района Армении. В связи с этим движение на данной магистрали было ограничено.

Вражеская провокация предотвращена, боевые позиции ВС Армении подавлены ответным огнем. Движение транспортных средств было восстановлено.

| 2020-04-05T11:10:51+00:00 5 апреля 2020, 11:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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