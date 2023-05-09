Жюри присяжных суда в Нью-Йорке признало виновным бывшего президента США Дональда Трампа виновным по гражданскому иску писательницы Элизабет Кэролл, которая обвинила его в домогательстве в 1996 году и клевете.

Как передает ТАСС, об этом сообщил телеканал CNN.

По его сведениям, присяжные пришли к выводу, что Трамп прикасался к Кэролл против ее согласия, а также оклеветал писательницу, когда отвергал ее заявления по этому делу. При этом жюри отвергло обвинения писательницы в изнасиловании.

Присяжные считают, что Трамп должен выплатить писательнице в общей сложности $5 млн — $2 млн за домогательства и $3 млн за клевету.