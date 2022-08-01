«Они могли бы отказаться от Крыма. Они могли бы сделать что-то с НАТО: «Хорошо, мы не собираемся вступать в НАТО», и у вас была бы страна. Я считаю, что Путин хотел заключить сделку», — сказал бывший президент США.

Он не верит, что Путин «когда-либо намеревался» начать войну с Украиной, но теперь «скорее получит всю страну, раз уж начал».

«Он захватит всю территорию. И очень, очень грустно смотреть, что случилось с Украиной», — сказал он.

Кроме того, Трамп назвал направление Путиным военных и техники к границам Украины перед вторжением «отличной переговорной тактикой».

«И когда вы посмотрите на эти полностью сгоревшие здания, все эти люди мертвы. Вы потеряли много людей. Это сделка, которую можно было урегулировать. И он перебросил 200 000 солдат к границе для переговоров, и он не смог заключить сделку — и теперь я не уверен, что вы сможете заключить сделку так легко», — отметил он.