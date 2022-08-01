Бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Украина должна была заключить сделку с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы предотвратить полномасштабную войну.
Об этом он сказал в подкасте The Clay Travis & Buck Sexton Show.
Трамп заявил, что Украина могла «отдать» Крым или согласиться не вступать в НАТО.
Он не верит, что Путин «когда-либо намеревался» начать войну с Украиной, но теперь «скорее получит всю страну, раз уж начал».
«Он захватит всю территорию. И очень, очень грустно смотреть, что случилось с Украиной», — сказал он.
Кроме того, Трамп назвал направление Путиным военных и техники к границам Украины перед вторжением «отличной переговорной тактикой».
«И когда вы посмотрите на эти полностью сгоревшие здания, все эти люди мертвы. Вы потеряли много людей. Это сделка, которую можно было урегулировать. И он перебросил 200 000 солдат к границе для переговоров, и он не смог заключить сделку — и теперь я не уверен, что вы сможете заключить сделку так легко», — отметил он.