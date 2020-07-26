Трамп заявил, что спас «десятки тысяч жизней» от COVID-19

Президент США Дональд Трамп считает, что его решение закрыть въезд в страну из Китая в январе текущего года спасло «десятки тысяч жизней» от коронавируса нового типа. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Он также раскритиковал спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая назвала это решение ошибкой.

«Сумасшедшая Нэнси Пелоси сказала, что я совершил ошибку, запретив людям из зараженного Китая въезд в США в январе. Десятки тысяч жизней были спасены», – высказался Трамп.

Он также отметил, что даже кандидат демократов на предстоящих выборах главы государства Джо Байден, изначально соглашавшийся с позицией Пелоси, в скором времени признал действия Трампа правильными.(Газета.Ru)