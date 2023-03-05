Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в личном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным предупреждал его, что «Москва окажется под ударом», если Россия захватит какую-либо страну. Об этом сообщает ТАСС.

«Я сказал: «Владимир, не делай этого, ты знаешь, что мы друзья, не захватывай страны, поскольку тогда Москва окажется под тяжелым ударом», — сказал Трамп, не уточнив, какого рода удар он имел в виду, и добавил, что Путин, «скорее всего, не поверил» ему.

Также экс-президент отметил, что в случае переизбрания на пост американского лидера «изгонит поджигателей войны» и глобалистов из правительства Соединенных Штатов.

5 марта Трамп заверял, что урегулировать украинский конфликт в случае его переизбрания на пост главы государства «не составит труда». Он подчеркивал, что это может и должно быть сделано в течение суток.