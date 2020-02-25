Трамп заявил, что не получал от спецслужб сведения о «вмешательстве» России

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американские спецслужбы не передавали ему какие-либо данные о «вмешательстве России» в президентские выборы 2020 года или о «поддержке» демократа Берни Сандерса, передает РИА «Новости».

«Они не говорили мне, спецслужбы никогда не говорили мне ничего на этот счет», — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что члены Демократической партии сената США хотят направить письмо госсекретарю Майку Помпео и главе минфина Стивену Мнучину с просьбой ввести новые санкции по отношению к России якобы за вмешательство в президентские выборы.

| 2020-02-25T16:47:23+00:00 25 февраля 2020, 19:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss