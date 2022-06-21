Бывший президент США Дональд Трамп полагает, что вряд ли есть что-то, что может помешать его участию в выборах президента в 2024 году. Такое заявление Трамп сделал в понедельник в интервью телеканалу Newsmax, передает ТАСС.

«Я не знаю о чем-либо таком (что может помешать участию в выборах). Нам нужно сделать страну снова великой. Наша страна скатилась в ад, и это произошло очень быстро. Никто не думал, что она может так быстро прийти в разлад. Хочу сказать, что я люблю нашу страну. Я сделаю то, что пойдет на пользу стране», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о препятствующих его выдвижению факторах.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Трамп обдумывает возможность официально объявить о выдвижении кандидатуры на пост президента США на второй срок в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут в ноябре 2022 года.

Трамп ранее неоднократно намекал, что готов вновь побороться за президентский пост в 2024 году, однако однозначно об этом говорить избегал, ссылаясь на то, что в таком случае на него будут распространяться специальные налоговые правила.