Трамп: в случае победы Байдена американцы лишатся электричества и отопления

Президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в нескольких штатах, заявил, что, если кандидат от демократов Джо Байден одержит победу на выборах главы государства 3 ноября, американцы лишатся отопления и электричества.

Как утверждает Трамп, Байден «поклялся уничтожить всю нефтяную промышленность» страны, поэтому не будет фрекинга (добычи углеводородов методом гидравлического разрыва пласта. – Ред.) и энергоносителей.

Из-за этого, по словам главы Белого дома, в стране в зимний период не будет отопления, а летом перестанут работать кондиционеры.

«Не будет ни школ, ни выпускных, ни свадеб, ни Дня благодарения, ни Рождества, ни Дня независимости, ничего не будет», — цитирует Трампа ТАСС.

Ранее американский лидер заявил, что Соединенные Штаты разгромили фашизм и коммунизм.

По словам Дональда Трампа, его страна одержала победу в двух мировых войнах (aif.ru)