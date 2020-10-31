Трамп: в случае победы Байдена американцы лишатся электричества и отопления

Президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в нескольких штатах, заявил, что, если кандидат от демократов Джо Байден одержит победу на выборах главы государства 3 ноября, американцы лишатся отопления и электричества.

Как утверждает Трамп, Байден «поклялся уничтожить всю нефтяную промышленность» страны, поэтому не будет фрекинга (добычи углеводородов методом гидравлического разрыва пласта. – Ред.) и энергоносителей.

Из-за этого, по словам главы Белого дома, в стране в зимний период не будет отопления, а летом перестанут работать кондиционеры.

Ранее американский лидер заявил, что Соединенные Штаты разгромили фашизм и коммунизм.

По словам Дональда Трампа, его страна одержала победу в двух мировых войнах (aif.ru)

| 2020-10-31T10:21:03+04:00 31 октября 2020, 11:16|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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