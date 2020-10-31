Трамп: в случае победы Байдена американцы лишатся электричества и отопления

Президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в нескольких штатах, заявил, что, если кандидат от демократов Джо Байден одержит победу на выборах главы государства 3 ноября, американцы лишатся отопления и электричества.
Как утверждает Трамп, Байден «поклялся уничтожить всю нефтяную промышленность» страны, поэтому не будет фрекинга (добычи углеводородов методом гидравлического разрыва пласта. – Ред.) и энергоносителей.
Из-за этого, по словам главы Белого дома, в стране в зимний период не будет отопления, а летом перестанут работать кондиционеры.
Ранее американский лидер заявил, что Соединенные Штаты разгромили фашизм и коммунизм.
По словам Дональда Трампа, его страна одержала победу в двух мировых войнах (aif.ru)