Трамп уволил еще двоих человек за показания против него

Американский лидер Дональд Трамп уволил нескольких представителей администрации, после того, как они выступили со свидетельствами против него в рамках процесса импичмента. Об этом сообщает Associated Press.
Ранее сообщалось, что из Совета национальной безопасности (СНБ) США был уволен подполковник Александер Виндман.
Также стало известно об увольнении брата военного — Юджина Виндмана, который работал в адвокатской службе администрации президента.
Кроме того, с должности снят постпред Соединенных Штатов при ЕС Гордон Сандленд.
Ранее Трамп заявил, что кому-то придется заплатить за прошедший процесс импичмента.