Трамп уволил еще двоих человек за показания против него

Американский лидер Дональд Трамп уволил нескольких представителей администрации, после того, как они выступили со свидетельствами против него в рамках процесса импичмента. Об этом сообщает Associated Press.

Ранее сообщалось, что из Совета национальной безопасности (СНБ) США был уволен подполковник Александер Виндман.

Также стало известно об увольнении брата военного — Юджина Виндмана, который работал в адвокатской службе администрации президента.

Кроме того, с должности снят постпред Соединенных Штатов при ЕС Гордон Сандленд.

Ранее Трамп заявил, что кому-то придется заплатить за прошедший процесс импичмента.

| 2020-02-08T21:25:35+00:00 8 февраля 2020, 22:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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