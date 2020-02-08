Трамп уволил еще двоих человек за показания против него

Американский лидер Дональд Трамп уволил нескольких представителей администрации, после того, как они выступили со свидетельствами против него в рамках процесса импичмента. Об этом сообщает Associated Press.

Ранее сообщалось, что из Совета национальной безопасности (СНБ) США был уволен подполковник Александер Виндман.

Также стало известно об увольнении брата военного — Юджина Виндмана, который работал в адвокатской службе администрации президента.

Кроме того, с должности снят постпред Соединенных Штатов при ЕС Гордон Сандленд.

Ранее Трамп заявил, что кому-то придется заплатить за прошедший процесс импичмента.