Трамп удалил видео с расистским лозунгом после его публикации

Президент США Дональд Трамп в воскресенье удалил видео, где его сторонник выкрикивал лозунг «Белая сила», спустя несколько часов после публикации, так как на это сразу обратили внимание СМИ.

Трамп разместил сообщение тремя часами ранее, написав: «Спасибо прекрасным людям из Вилэджис (населённый пункт во Флориде для людей старше 55 лет — ред.). Леворадикальные ничего не делающие демократы падут осенью. Скоро увидимся!!!»

В видео белая пара на гольф-карте с наклейками «Трамп 2020» и «Америка прежде всего» проезжают мимо протестующих, который скандируют: «Расисты!» В ответ мужчина выкрикивает: «Белая сила!»