Трамп снова высказался за налаживание отношений с Россией

Американский лидер Дональд Трамп в очередной раз высказался за налаживание отношений с Россией. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News/

«Думаю, мы должны быть в состоянии торговать с Россией. Думаю, мы можем. Думаю, поладить с Россией после того, как охота на ведьм …закончилась и они (следователи) потратили 45 миллионов долларов и не нашли ничего» — заявил глава Белого дома.

Говоря об «охоте на ведьм», Трамп имел в виду расследование, которое в течение более чем двух лет возглавлял спецпрокурор Роберт Мюллер. Напомним, что в США Трампа обвиняли в «сговоре с Россией» во время выборов в 2016 году. Эти обвинения отвергали как в Кремле, так и в Белом доме.

| 2020-01-11T10:57:14+00:00 11 января 2020, 10:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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