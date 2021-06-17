Бывший президент США Дональд Трамп полагает, что российско-американский саммит в Женеве был успешным для Москвы, но не для Вашингтона. С таким утверждением экс-глава Белого дома выступил в среду в эфире телеканала Fox News.

«Думаю, в целом мы ничего не получили, — сказал Трамп. — Мы предоставили высокую трибуну России. И ничего не получили». «Думаю, для России это был хороший день, я не понимаю, что мы в результате этого получили», — добавил он.

Республиканец также посетовал на то, что действующая администрация США во главе с президентом Джо Байденом не помешала России в строительстве газопровода «Северный поток — 2».