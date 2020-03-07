Трамп считает Байдена еще более «левым», чем социалиста Сандерса

Байден и Сандерс сейчас являются главными претендентами на выдвижение в качестве кандидата от Демократической партии для участия во всеобщих выборах президента США, на которых демократам будет противостоять Трамп. Обвинения в «левых» взглядах со стороны президента прозвучали после того, как Байден захватил лидерство в общем зачете на праймериз демократов.

«Он (Байден) – «левый» и вокруг него полно «левых» людей, так что во многом он хуже, чем Берни… Он не будет ничем руководить. Если он попадет (в Белый дом), они будут руководить правительством (США). У них там люди еще более «левые», чем у Берни», — заявил Трамп в пятницу журналистам.