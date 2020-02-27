Трамп решил судиться с The New York Times

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа обратился с иском в Верховный суд штата Нью-Йорк против газеты The New York Times из-за «ложных обвинений в сговоре с Россией». Об этом сообщает Twitter.

Как заявила старший юрисконсульт американского лидера Дженна Эллис, иск направлен на привлечение издания к ответственности за намеренную публикацию ложных заявлений против кампании Трампа.

По ее словам, такие заявления были и по-прежнему являются «100% ложными и клеветническими».

Эллис отметила, что газета знала о неправдивости сообщений, однако публиковала их с целью нанести ущерб кампании Трампа. (gazeta.ru)

| 2020-02-27T00:29:44+00:00 27 февраля 2020, 07:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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