Трамп примет Нетаньяху в Белом доме 28 января

Президент США Дональд Трамп встретится 28 января с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и его политическим противником, лидером центристского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганцем. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Белого дома.

«Президент США Дональд Трамп 28 января примет в Белом доме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Бени Ганц также принял приглашение президента прибыть в Вашингтон, — отмечается в тексте. — США и Израиль связывает тесное партнерство. Визит премьер-министра является возможностью обсудить общие региональные и национальные интересы в области безопасности».

Вице-президент США Майкл Пенс провел в четверг встречу с Нетаньяху, на которой и передал приглашение посетить Вашингтон. По данным газеты The Washington Post, которая ссылается на Пенса, Трамп обсудит с Нетаньяху и Ганцем на следующей неделе детали так называемой сделки века — американского плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Сам план глава американской администрации намерен огласить этой весной.(ТАСС)