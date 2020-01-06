Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями

Дональд Трамп предупредил Ирак, что введет серьезные санкции в отношении страны, если тот предпримет против США какие-либо действия, сообщает РИА Новости.

Трамп заявил, что готов наложить на Багдад санкции, которых «они не видели никогда». По его словам, американские военные не покинут Ирак, пока тот не заплатит за возведенную силами США авиабазу.

Ее строительство, как заявил Трамп, обошлось в миллиарды долларов.

Ранее дочь Сулеймани заявила, что после смерти отца для США настал «тёмный день».

Напомним, американские военные 3 января нанесли авиаудар в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб Касем Сулеймани. Иран заявил, что отомстит за гибель генерала (aif.ru)