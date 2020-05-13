Трамп прервал брифинг из-за вопроса про коронавирус

Президент США Дональд Трамп внезапно прервал пресс-конференцию по коронавирусу в Белом доме после ссоры с журналисткой CBS.

Сотрудница телеканала CBS News задала Трампу вопрос, почему он видит в тестировании на коронавирус соперничество мировых держав, в то время как американцы продолжают умирать и ежедневно наблюдаются новые случаи заражения.

«Возможно, этот вопрос вам следует задать Китаю, — ответил Трамп представительнице СМИ азиатского происхождения. — Не спрашивайте меня, спросите Китай, хорошо?»

Возмущённая журналистка спросила, почему Трамп сказал про Китай именно ей. На это хозяин Белого дома заявил, что его слова адресованы всем, кто «задаёт гадкие вопросы». Затем Трамп быстро хотел передать слово журналистке из другого СМИ, однако та решила дать договорить коллеге. После перепалки Трамп потерял терпение и попрощался с представителями прессы, так и не ответив на заданный вопрос.