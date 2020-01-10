Трамп поздравил Ына с днем рождения

Президент США Дональд Трамп через начальника Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ёна передал поздравительное сообщение лидеру КНДР Ким Чен Ыну, сообщило РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап.

«8 января был день рождения Ким Чен Ына, президент Трамп передал добрые пожелания в связи с этим и выразил надежду, что это сообщение будет передано Ким Чен Ыну…

Вчера сообщение было передано в КНДР надлежащим способом», – заявил Чон Ый Ён журналистам в аэропорту после возвращения из США.

Чон Ый Ён посетил Вашингтон с 7 по 10 января, чтобы обсудить с американскими и японскими коллегами усиление угрозы со стороны КНДР.