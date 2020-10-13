Трамп посоветовал СМИ обратить внимание на кашляющего Байдена

Действующий президент США Дональд Трамп, недавно переболевший коронавирусом, в Twitter посоветовал СМИ обратить внимание на кандидата от демократов Джо Байдена, который постоянно кашляет.

«Байден кашляет, отхаркивается и трогает пальцами свою маску, везде, а фейк-ньюс даже и не думает обсуждать это. «Журналистика» достигла низшего уровня в истории», — написал Трамп.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. В некоторых штатах уже идет досрочное голосование. Действующий президент США Дональд Трамп баллотируется на второй срок и сразится с Джо Байденом. (gazeta.ru)