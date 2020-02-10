Трамп пошутил о возможности остаться на президентском посту после второго срока

Президент США Дональд Трамп в шутливой форме рассказал о возможности остаться на своем посту и после завершения второго срока, если его переизберут на него. Об этом сообщает РИА «Новости».

Американский лидер надеется, что как бы то ни было, его преемник будет придерживаться политики Трампа.

«Не буду шутить, говоря о девятом, тринадцатом, пятнадцатом (сроке)… это их сводит с ума», — сказал Трамп на встрече с губернаторами в Белом доме, рассуждая о своих политических оппонентах.

Как известно, первый срок Трампа заканчивается в январе 2021 года, а выборы президента США состоятся в ноябре текущего года.