Трамп подозревает, что Россия хочет победы Байдена на выборах в США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп полагает, что российская сторона хочет не его победы на предстоящих выборах в США, а его оппонента Джозефа Байдена, сообщает Sputnik.

«Россия, возможно, хочет, чтобы был избран Байден», — сказал Трамп.

Он отметил, что никто, кроме него, не вел «такую политику в отношении России».

«Это и газопровод, и укрепление вооруженных сил. Мы стали крупнейшей в мире страной по энергоресурсам и теперь совершенно не зависим от импорта энергоносителей», — добавил американский политик.

Однако он подчеркнул, что не спешит с выводами и предпочитает подождать до выборов.

Выборы президента пройдут в США 3 ноября.