Трамп поддержал протестующих в Иране твитами на языке фарси

Американский президент опубликовал в Twitter ряд записей на языке фарси в поддержку протестующих в Иране.

Первая запись Трампа на родном языке большинства населения Ирана появилась восемь часов назад. В ней президент говорит, что выражает поддержку «отважному и страдающему иранскому народу».

«Я поддерживаю вас с самого начала своего президентства», — написал Трамп на языке фарси.

Он пообещал, что будет продолжать поддерживать иранский народ и внимательно следить за протестами.

«Ваша смелость вдохновляет», — добавил он.

Также позднее он написал еще один твит на языке фарси, где потребовал, чтобы правительство Ирана позволило правозащитным группам отслеживать и сообщать о происходящем на протестах в Тегеране.

«Мы не должны снова видеть мирное убийство протестующих или отключение интернета», — объяснил президент США.(Газета.Ru)