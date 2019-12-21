Трамп: Пилоты F-35 выглядят лучше, чем Том Круз

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка не хочет использовать свое «самое мощное оружие в мире», сообщает rusonline.

«Мы производим самое мощное оружие в мире. Мы даже говорить об этом не хотим, мы не хотим его использовать. Но мы можем позволить себе его не использовать, только потому, что оно у нас есть», — сказал он в четверг на митинге в штате Мичиган. По его словам, США «строят подлодки, мощь которых еще никто ранее не видел» и что они отклоняют просьбы других стран о продаже таких атомных подлодок.

Отдельно он упомянул новейший истребитель-бомбардировщик F-35 и Тома Круза, который сыграл главную роль пилота истребителя в фильме «Топган».

«Я был в одном из мест, где они показывают их. Я там встречался с пилотами. И, честно, они выглядят лучше, чем Том Круз. Хорошее кино. Хороший парень, между прочим. Лица такие же, может, немного лучше, тела крупнее и сильнее. Они однозначно могут сражаться», — под смех аудитории сказал Трампа.