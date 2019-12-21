Трамп: Пилоты F-35 выглядят лучше, чем Том Круз

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка не хочет использовать свое «самое мощное оружие в мире», сообщает rusonline.

«Мы производим самое мощное оружие в мире. Мы даже говорить об этом не хотим, мы не хотим его использовать. Но мы можем позволить себе его не использовать, только потому, что оно у нас есть», — сказал он в четверг на митинге в штате Мичиган. По его словам, США «строят подлодки, мощь которых еще никто ранее не видел» и что они отклоняют просьбы других стран о продаже таких атомных подлодок.

Отдельно он упомянул новейший истребитель-бомбардировщик F-35 и Тома Круза, который сыграл главную роль пилота истребителя в фильме «Топган».

«Я был в одном из мест, где они показывают их. Я там встречался с пилотами. И, честно, они выглядят лучше, чем Том Круз. Хорошее кино. Хороший парень, между прочим. Лица такие же, может, немного лучше, тела крупнее и сильнее. Они однозначно могут сражаться», — под смех аудитории сказал Трампа.

| 2019-12-21T22:55:11+00:00 21 декабря 2019, 23:53|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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