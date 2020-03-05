Трамп объяснил, почему в США мало случаев заболевания коронавирусом

«Вопреки советам многих профессионалов, которые работают на администрацию (президента США)… я закрыл границы с Китаем, поэтому у нас очень небольшое число людей, о которых нам нужно действительно переживать», — заявил Трамп в интервью телеканалу. «Я закрыл границы, несмотря на советы очень многих людей, и это, как выяснилось, было очень мудрым решением», — добавил он.