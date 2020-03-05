Трамп объяснил, почему в США мало случаев заболевания коронавирусом

Президент США Дональд Трамп заявил, что вопреки советам многих экспертов принял решение закрыть границы с Китаем из-за вспышки коронавируса, поэтому сейчас в США очень небольшое число заболевших, сообщает телеканал Fox News.
«Вопреки советам многих профессионалов, которые работают на администрацию (президента США)… я закрыл границы с Китаем, поэтому у нас очень небольшое число людей, о которых нам нужно действительно переживать», — заявил Трамп в интервью телеканалу. «Я закрыл границы, несмотря на советы очень многих людей, и это, как выяснилось, было очень мудрым решением», — добавил он.
«Если сравнивать с другими странами, у нас очень небольшое число (заболевших) из-за того, что мы сделали с границами», — заявил Трамп.