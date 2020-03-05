Трамп объяснил, почему в США мало случаев заболевания коронавирусом

Президент США Дональд Трамп заявил, что вопреки советам многих экспертов принял решение закрыть границы с Китаем из-за вспышки коронавируса, поэтому сейчас в США очень небольшое число заболевших, сообщает телеканал Fox News.
«Вопреки советам многих профессионалов, которые работают на администрацию (президента США)… я закрыл границы с Китаем, поэтому у нас очень небольшое число людей, о которых нам нужно действительно переживать», — заявил Трамп в интервью телеканалу. «Я закрыл границы, несмотря на советы очень многих людей, и это, как выяснилось, было очень мудрым решением», — добавил он.
«Если сравнивать с другими странами, у нас очень небольшое число (заболевших) из-за того, что мы сделали с границами», — заявил Трамп.
| 2020-03-05T12:10:09+00:00 5 марта 2020, 13:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss