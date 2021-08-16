Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал действующего президента Джо Байдена за ситуацию в Афганистане, обвинил в некомпетентности и заверил, что его администрация действовала бы иначе.

«Может кто-нибудь представить, чтобы военных выводили до эвакуации гражданских и тех, кто помогал нашей стране и кто должен иметь право на прошение об убежище? Кроме того, они оставили за собой первоклассное и сложнейшее оборудование. Кто может поверить в такую некомпетентность?» — говорится в опубликованном на сайте Трампа заявлении.