Трамп обещает Ирану «очень справедливую сделку» после выборов в США

Президент США Дональд Трамп будет готов в случае переизбрания в ноябре заключить с Ираном «очень справедливую сделку», направленную прежде всего на урегулирование проблемы ядерных разработок Тегерана. С таким заявлением американский лидер выступил во вторник в беседе с журналистами в Белом доме в преддверии подписания Бахрейном, ОАЭ и Израилем договоренностей о нормализации отношений, передает ТАСС.

«Я заключу с ними очень справедливую сделку», — сказал глава Соединенных Штатов, комментируя перспективы дальнейшего взаимодействия с Ираном. «И я даже сказал: подождите до выборов [в США] <…>. Если мы победим, то у нас будет сделка с Ираном», — отметил он.

Согласно его прогнозу, такая договоренность может быть достигнута «через неделю, может, через [один] месяц» после американских выборов в ноябре. «Через очень короткое время» после выборов в США Иран будет готов к подписанию договора, полагает Трамп. «Иран страдает, к сожалению. Я не хочу, чтобы они страдали. Их экономика рухнула. У них ВВП составит минус 27%, никто о таком числе не слышал. Это, возможно, рекорд. Они очень хотят заключить сделку, но предпочитали бы иметь дело с Сонным Джо (Джозефом Байденом — прим. ТАСС)», — добавил действующий президент.