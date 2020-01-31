Трамп назвал демократов невменяемыми

В то время как демократы готовятся к первым кокусам, которые пройдут в Айове в понедельник, президент США Дональд Трамп провел предвыборную акцию в этом штате, выступив с очередной порцией критики в адрес своих соперников в борьбе за Белый дом, сообщает Голос Америки.

Президент также посетил другой ключевой штат, Мичиган.

Бывшего вице-президента Джо Байдена Трамп высмеял за недостаточно многолюдные предвыборные мероприятия, сенатора Берни Сандерса назвал «полоумным Берни», а Питу Буттиджичу поставил в упрек труднопроизносимую фамилию.

Трамп также припомнил старые обиды своей сопернице по выборам 2016 года Хиллари Клинтон, но отметил, что нынешние кандидаты от Демократической партии составляют ему более жесткую конкуренцию, чем экс-госсекретарь.

«В ходе этого предвыборного сезона жители Айовы могут из первых рядов наблюдать за безумством совершенно невменяемых левых», – заявил президент.