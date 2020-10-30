Трамп надеется, что «колеблющиеся штаты» проголосуют за него

Президент США Дональд Трамп рассчитывает на победу в так называемых колеблющихся штатах. Об этом сообщил директор Белого дома по коммуникациям Алисса Фарах в эфире Fox Business.

По ее словам, речь идет о тех штатах, где до последнего нет ясности, какая партия и какой кандидат вырвутся вперед.

Фарах отметила, что Трамп надеется на победу в Пенсильвании, которая может принести ему 20 голосов (для победы нужно 270), а также в Неваде, Аризоне и некоторых штатах Среднего Запада.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Соперником Трампа является кандидат от демократов Джо Байден.

| 2020-10-30T22:31:05+04:00 30 октября 2020, 23:44|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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