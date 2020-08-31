Трамп хотел бы видеть президентом США женщину, но не Камалу Харрис

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть во главе государства женщину, но добавил, что это не должна быть Камала Харрис — кандидат в вице-президенты от демократов. Об этом сообщает The Hill.

Трамп пояснил, что тоже хочет видеть первую женщину-президента, но не хочет, чтобы эта женщина «вступала в должность так, как неположено, так как она некомпетентна».

Ранее американский президент критиковал Харрис за неудачную кампанию на выдвижение в кандидаты в президенты от демократов.

По словам Трампа, все говорят, что хотят в президенты его дочь Иванку. «И я не могу винить их», — добавил он.(Газета.Ru)