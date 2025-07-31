Американский дипломат Джон Келли заявил на заседании Совета Безопасности ООН, что президент США Дональд Трамп намерен добиться прекращения войны России против Украины к 8 августа. Об этом сообщает Reuters. «Россия и Украина должны договориться о прекращении огня и прочном мире. Пришло время заключить соглашение. Президент Трамп ясно дал понять, что это должно быть сделано к 8 августа», — приводит агентство слова дипломата. Келли также подчеркнул, что США готовы прибегнуть к «дополнительным мерам» для достижения мира в Украине.

29 июля Трамп дал Москве десять дней для завершения войны — этот срок как раз завершится к 8 августа. До этого, 14 июля, Трамп называл другой временной рубеж — 50 дней. Однако позднее он ужесточил позицию, сославшись на «глубокое разочарование» действиями Владимира Путина, который, несмотря на дипломатические усилия США, продолжает эскалацию конфликта и наносит удары по мирным украинским городам.

Если требования не будут выполнены, Трамп пригрозил введением 100-процентных пошлин против России, а также против стран, продолжающих с ней торговлю. В первоначальной версии санкционного пакета, подготовленного сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, речь шла о 500-процентных тарифах, однако позже уровень был снижен до 100%.

В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается прекращать боевые действия, несмотря на давление со стороны США. По его словам, действия Москвы в Украине являются «защитой национальных интересов», а к западным санкциям у российской экономики якобы выработался «иммунитет».

Владимир Путин на фоне американского ультиматума публичных заявлений пока не делал, однако его соратник — зампред Совбеза и бывший президент России Дмитрий Медведев — вступил в перепалку с Дональдом Трампом и сенатором Грэмом в соцсетях. Медведев, в частности, пригрозил США «ядерным апокалипсисом». В ответ на это глава Белого дома предостерег его от подобных выпадов, заявив, что «он ступает на крайне опасную территорию». (moscowtimes.ru)