Трамп хочет вывести войска США из Афганистана до Рождества

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет вывести американские войска из Афганистана до 25 декабря. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Небольшое число наших храбрых мужчин и женщин, служащих в Афганистане, должны быть дома до Рождества», — отметил глава государства.
В конце февраля текущего года США и радикальное афганское движение «Талибан» подписали соглашение о мире впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан спустя 14 месяцев после заключения сделки.(Газета.Ru)