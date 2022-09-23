Японский автоконцерн Toyota принял решение прекратить производство автомобилей на территории России. Об этом пишет в пятницу 23 сентября «Коммерсант» со ссылкой на свои источники в автобизнесе. Как уточняет издание, с начала марта завод Toyota в промзоне Шушары Ленинградской области находится в простое.

С этого момента компания так и не смогла выстроить цепочку логистических поставок автокомпонентов на завод для сборки автомобилей, в связи с чем было принято решение о консервации предприятия с последующей продажей. «Ъ» уточняет, что в связи с оптимизацией штата администрация компании предлагает сотрудникам повышенную компенсацию при увольнении в виде 12 окладов. Вместе с тем, по данным издания, Toyota сохранит присутствие на российском рынке, осуществляя по мере возможности гарантийные обязательства.

Предприятие Toyota в Шушарах начало работать в 2007 году, таким образом производство автомобилей в РФ японской компании осуществлялось на протяжении 15 лет.