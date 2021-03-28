Торгпред США заявила, что Вашингтон пока не планирует отменять пошлины на товары из Китая

Администрация президента США Джо Байдена пока не планирует отменять таможенные пошлины на поставляемые Китаем товары и услуги, введенные в свое время экс-президентом Дональдом Трампом. Об этом заявила новый представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай в интервью газете The Wall Street Journal, опубликованном в воскресенье.

«Я часто слышу мнение, что необходимо снять пошлины», — указала Тай, отметив, что не разделяет эту точку зрения, поскольку резкая отмена тарифов может лишь навредить экономике. Процесс снятия пошлин, по ее словам, должен быть продуман заранее с тем, чтобы игроки на рынке «смогли внести соответствующие коррективы» и располагали «возможностями планирования».

Кроме того, указала представитель США, пошлины, введенные предыдущей администрацией, являются действенным инструментом в переговорах с Китаем и предназначены для того, чтобы «выровнять несбалансированную и несправедливую ситуацию» в торговле. «Ни один переговорщик не станет отказываться от действенного рычага давления», — подчеркнула она.(ТАСС)