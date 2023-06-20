Baku Piano Festival представил бакинской публике Tord Gustavsen.

Знаменитый норвежский пианист и композитор Торд Густавсен удачно сочетает в своих композициях задумчивый скандинавский лиризм и современный джаз с элементами скандинавской народной музыки, афроамериканские мотивы, Европейский протестантский гимн, афро-карибские мелодии, гармонии и ритмы, сообщает #.

С четырех лет Торд играет за фортепиано, причем и сочинять, и импровизировать он начал гораздо раньше, чем освоил нотную грамоту. Он играл с детства на различных мероприятиях в церквях, играл классику и собственные произведения, госпел и джаз-фьюжн.

Торд Густавсен находится в постоянном поиске свежей и радикально лаконичной искренней красоты в музыке. Он постоянно работает над тем, чтобы исследовать, интегрировать эмоциональную напряженность и элегантность в медитативное музыкальное состояние. Торд Густавсен выпустил ряд музыкальных альбомов под своим именем и в форматах трио, квартета и квинтета.