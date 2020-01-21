Токио начал подготовку к внедрению систем связи 6G

Правительство Японии во вторник приняло решение начать подготовку к внедрению в стране систем связи шестого поколения (6G), которое планируется ориентировочно на 2030 год.

Как передает ТАСС, с этой целью создается совет экспертов в составе технических специалистов, представителей частного бизнеса и соответствующих ведомств, призванных к лету разработать комплексную стратегию перехода на новый формат, сообщает телеканал NHK.

Массовое внедрение систем связи пятого поколения (5G) произойдет в Японии нынешней весной. В их использовании страна отстала от США и Южной Кореи, где использование 5G уже началось.

Теперь, отмечает информационное агентство Kyodo, правительство Японии в сотрудничестве с бизнесом хотело бы наверстать упущенное и захватить лидерство в переходе на еще более скоростные и защищенные системы шестого поколения. Их, в частности, предполагается широко использовать в беспилотных транспортных средствах.

| 2020-01-21T10:56:57+00:00 21 января 2020, 12:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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