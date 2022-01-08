Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил в стране 10 января общенациональный траур по погибшим в результате массовых беспорядков. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера республики Берик Уали в Facebook.

«В связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение объявить 10 января 2022 года днем общенационального траура», — написал он, уточнив, что соответствующий указ будет опубликован на сайте резиденции президента Казахстана (Акорды).

Согласно данным МВД Казахстана, в результате массовых беспорядков в республике погибли 18 сотрудников правоохранительных органов. Еще свыше 700 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии республики получили ранения.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

К среде, 5 января, митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений была направлена армия. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд (lenta. ru)