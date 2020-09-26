Тойво Клаар озвучил позицию ЕС по урегулированию конфликта в Карабахе

«Важно проведение субстантивных переговоров для мирного урегулирования конфликта без каких-либо предварительных условий».

Как сообщает Report, об этом заявил специальный представитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Он также отметил, что ЕС, как и прежде, готов к осуществлению мероприятий по установлению доверия между сторонами.

В свою очередь, Дж.Байрамов подчеркнул важность достижения соответствующего момента для мер по установлению доверия и отметил, что сначала необходимо устранить последствия оккупации азербайджанских территорий.