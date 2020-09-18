Тофиг Ягублу прекратил голодовку и покинув клинику отправился домой

Активист партии «Мусават» Тофиг Ягублу прекратил голодовку. Об этом Report сообщил врач Адиль Гейбулла.

По его словам, Т.Ягублу начал принимать пищу: «Состояние здоровья Тофига Ягублу удовлетворительное. В зависимости от состояния сегодня или завтра он будет выписан домой».

По информации «Туран» вопреки просьбам врачей, Тофиг Ягублу отказался оставаться в клинике и отправился домой после принятого сегодня решения суда о переводе его под домашний арест.

Около 17 часов Ягублу в окружении своих близких вышел из здания клиники City Hospital и обратился к собравшимся сторонникам со словами благодарности.

«Спасибо всем за поддержку, борьба за справедливость и правду будет продолжена. Я не отказываюсь от своей позиции и выдвинутые против меня обвинения надуманы. Суды, следствие и их свидетели — участники фальсификации и должны ответить за это», — сказал Ягублу.

Напомним, что низаминский районный суд Баку приговорил Т.Ягублу к лишению свободы сроком на 4 года и 3 месяца.

Согласно обвинительному акту, 22 марта после ДТП Тофик Ягублу вышел из своего автомобиля, оскорбил и ударил водителя другого транспортного средства и его супругу, после чего отверткой нанес водителю телесные повреждения.

Сам Т.Ягублу не признал выдвинутые против него обвинения.

Т.Ягублу в течение 17 дней голодал. 12 сентября он был переведен из следственного изолятора в City Hospital.

Сегодня решением Бакинского апелляционного суда мера пресечения в виде ареста в отношении него была заменена на домашний арест.