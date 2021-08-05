Прилетевшая накануне в Польшу белорусская бегунья Кристина Тимановская, которую пытались насильно вывезти с Олимпиады в Токио тренеры, сообщила о намерении остаться в спорте и продолжить спортивную карьеру. При этом она еще не думала о том, чтобы запросить в Польше политическое убежище, заявила спортсменка на пресс-конференции в Варшаве в четверг, 5 августа, где ее сопровождал белорусский оппозиционер Павел Латушко.

По ее словам, Польшу в качестве нового места жительства она выбрала, поскольку в эту страну могут приезжать родители. Одновременно Тимановская заявила, что не ожидала «политического скандала» после ее критики в адрес тренеров и отказа лететь в Беларусь. «Это ситуация, которая касалась только спорта, была совершена ошибка», — пояснила она и указала, что за эту ошибку кто-то должен понести ответственность. При этом Тимановская отметила, что «не стала бы связывать эту ошибку с политикой».

Легкоатлетка не исключила возможность возвращения на родину при отсутствии угроз. «Я готова вернуться в Беларусь, когда буду уверена, что мое нахождение в стране будет безопасно», — отметила она. Тимановская также ответила утвердительно на вопрос об опасениях за безопасность оставшихся в Беларуси близких. (DW)