Генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что использует чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT и что он в восторге от уникального функционала этого инструмента. Об этом глава компании из Купертино рассказал в интервью передаче Good Morning America телеканала ABC.

«Хотя сегодня Apple интегрирует ИИ в свои продукты, широкая публика не обязательно думает об этих функциях как об искусственном интеллекте», — отметил он. Кук заверил, что его компания внимательно присматривается к ChatGPT.

По словам бизнесмена, большие языковые модели — инструменты искусственного интеллекта, на которых работают чат-боты, такие как ChatGPT от OpenAI и Bard от Google — демонстрируют «серьезные перспективы».

«Однако надо понимать, что одновременно с этим подобные инструменты сильнее склонны к предвзятости и дезинформации», — указал Кук. Генеральный директор Apple также поделился своими мыслями о регулировании ИИ.

По его мнению, законодательные ограничения необходимы, так как развитие ИИ происходит крайне быстро. «Регулированию будет трудно оставаться на одном уровне с прогрессом в этом, потому что развитие ИИ движется очень быстро. В связи с этим думаю, что компании также должны регулировать сами себя», — заключил Кук.

В мае газета газета The Wall Street Journal писала, что Apple потребовала от своих сотрудников прекратить использование чат-бота ChatGPT в работе. Причиной назывались опасения, что информация о разработках корпорации утечет в сеть.

При этом топ-менеджеры Apple на протяжении всей презентации новых устройств и обновлений операционных систем 5 июня ни разу не упомянули термин ИИ, используя вместо этого словосочетание «машинное обучение».(gazeta.ru)