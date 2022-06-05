Бывший кандидат в президенты Беларуси, политик и лидер оппозиции Светлана Тихановская рассказала в беседе с итальянской газетой Corriere della Sera, что вместе с вооруженными силами Украины воюют белорусские граждане.

«Когда начался конфликт, многие в Беларуси подумали, что надо помогать украинцам, поэтому они организовали батальон. На данный момент там 1500 человек. На самом деле этот батальон не единственный: они есть в разных городах и находятся в подчинении украинской армии», — сказала она.

По словам Тихановской, белорусы проходят военное обучение в других государствах. Она не уточнила, в каких именно и каково общее число добровольцев.