Тихановская не согласилась с двумя заявлениями штаба Бабарико

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская не согласилась с двумя заявлениями штаба другого оппозиционера, экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико, решившего создать партию «Вместе». «Во-первых, я категорически не согласна с утверждением, что на выборах мы не смогли победить, — говорится в заявлении Тихановской, опубликованном в Telegram-канале ее команды во вторник, 1 сентября. — Мы победили, но нашу победу пробуют украсть. Именно поэтому люди вышли на массовый протест, именно поэтому начались забастовки, именно поэтому протестует все наше общество».

Тихановская также выразила несогласие с утверждение штаба Бабарико, что «первая задача, которая стоит перед нами, — это конституционная реформа». Президент Александр Лукашенко, по словам Тихановской, «пытается оттянуть свой уход, ведя речь о непонятной конституционной реформе в неопределенные сроки», поэтому «не надо подменять политическую повестку путем перехода к обсуждению» такой реформы.

Перед проведением реформ должны быть выполнены основные требования протестующих: уход Лукашенко с поста, освобождение всех политзаключенных, прекращение репрессий и привлечение к ответственности их организаторов и исполнителей, а также проведение новых честных выборов, подчеркнула Тихановская. (DW)