«Теодор Рузвельт» возвращается в море после вспышки коронавируса

Американский авианосец «Теодор Рузвельт», который провел почти два месяца в порту Гуама после крупнейшей вспышки коронавируса в вооруженных силах США, возможно, уже на этой неделе вернется в море. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на представителей военных.

В то время как около 3 тысяч моряков вернулись на корабль, чтобы готовиться к отплытию, по меньшей мере у 14 тест на вирус дал положительный результат.

Некоторые из вновь инфицированных моряков уже переболели COVID-19, и их тесты были отрицательными, сообщили представители министерства обороны.

Представители военных не знают, идет ли речь о ложноотрицательных результатах или моряки заразились после того, как провели две недели в карантине на Гуаме.