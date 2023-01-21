Телеканал RT France объявил о своем закрытии после блокировки счетов по требованию Главного управления казначейства при Министерстве экономики и финансов Франции. Об этом сообщается на сайте телеканала.

В пресс-релизе отмечается, что правящие власти достигли своей цели после пяти лет упорной борьбы. Замораживание счетов делает невозможным работу телеканала, заявила его главный редактор Ксения Федорова.

«Под прикрытием девятого пакета санкций против России, который нацелен не на наш канал, а на нашего акционера и материнскую компанию», указано в заявлении.

Давление на RT France является прямым фактом цензуры и следствием политического решения. Телеканал напомнил, что прежде никогда не привлекался к ответственности. 123 сотрудника RT France потеряют работу.