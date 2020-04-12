Теймур Раджабов выразил благодарность организатору онлайн-турнира

Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов сделал публикацию в Twitter после поражения от представителя Испании Давида Антона в онлайн-турнире.

Как передает Report, 33-летний гроссмейстер выразил благодарность организатору турнира Пепе Куэнки и порталу Chess24es: «Скучное начало и сумасшедшая концовка! Желаю успехов Антону в очередной встрече», — подчеркнул Раджабов.

Напомним, что азербайджанский гроссмейстер проиграл в 1/4 финала представителю Испании Давиду Антону со счетом 6:7. Турнир, проводящийся по олимпийской системе, стартовал сегодня со стадии четвертьфинала. В нем принимает участие 8 шахматистов.

| 2020-04-12T23:45:54+00:00 13 апреля 2020, 03:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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